وزارة الدفاع تعلن عن 30 وظيفة شاغرة
فتحت وزارة الدفاع باب التقديم على 30 وظيفة شاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :
1- وظائف تتطلب برنامج إعدادي بطبيعة العمل ومؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات وهي :
– ميكانيكا مضخات “وظيفتان ” .
– ميكانيكا مصاعد ” 3 وظائف ” .
– ميكانيكا تبريد وتكييف .
– كهرباء ضغط عالي “3 وظائف ” .
– كهرباء عام “3 وظائف .
– كهربائي لف دينموهات .
– فني إلكترونيات “وظيفتان ” .
– مراقب طرق “وظيفتان ” .
– مراقب إنشاءات “وظيفتان ” .
– مساح “وظيفتان ” .
2- وظائف لا تشترط الخبرة وهي :
– مصلح مفاتيح وأقفال ” وظيفتان ” ، ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .
– مترجم ، ويشترط درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية .
– سائق ويشترط الإبتدائية مع رخصة عمومي .
3- وظائف تتطلب الخبرة 6 أشهر ، وهي :
– نجار ، ويترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي .
– مزارع “وظيفتان” ، ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .
– سباك ” وظيفتان ” ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .
وحول موعد التقديم أوضحت الوزارة أنه بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ وينتهي يوم السبت 1441/01/15هـ ، عبر الرابط التالي : هنا
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