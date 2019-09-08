وزارة الدفاع تعلن عن 30 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الدفاع باب التقديم على 30 وظيفة شاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالرياض وفقاً للتفاصيل التالية :

1- وظائف تتطلب برنامج إعدادي بطبيعة العمل ومؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة 3 سنوات وهي :

– ميكانيكا مضخات “وظيفتان ” .

– ميكانيكا مصاعد ” 3 وظائف ” .

– ميكانيكا تبريد وتكييف .

– كهرباء ضغط عالي “3 وظائف ” .

– كهرباء عام “3 وظائف .

– كهربائي لف دينموهات .

– فني إلكترونيات “وظيفتان ” .

– مراقب طرق “وظيفتان ” .

– مراقب إنشاءات “وظيفتان ” .

– مساح “وظيفتان ” .

2- وظائف لا تشترط الخبرة وهي :

– مصلح مفاتيح وأقفال ” وظيفتان ” ، ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .

– مترجم ، ويشترط درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية .

– سائق ويشترط الإبتدائية مع رخصة عمومي .

3- وظائف تتطلب الخبرة 6 أشهر ، وهي :

– نجار ، ويترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي .

– مزارع “وظيفتان” ، ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .

– سباك ” وظيفتان ” ويشترط الإبتدائية مع إكمال برنامج تدريبي بطبيعة العمل .

وحول موعد التقديم أوضحت الوزارة أنه بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ وينتهي يوم السبت 1441/01/15هـ ، عبر الرابط التالي : هنا