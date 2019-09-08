وظائف نسائية شاغرة في بلدية الأسياح

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت بلدية محافظة الأسياح بمنطقة القصيم، باب التقديم إلى وظائف نسائية شاغرة على بند الأجور، في تخصصات محددة وفق عدة شروط.

وأوضحت البلدية أن الوظائف متاحة تحت مسمى ” عاملة تجهيز موتى “، بشرط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ومن سكان محافظة الأسياح، وتقيم إقامة دائمة بالمحافظة أو المراكز التابعة لها.

واشترطت أن يتم إحضار شهادة تثبت خبرتها في تجهيز وتغسيل الموتى، وألا يقل مؤهل المتقدمة عن الثانوية العامة، والإلمام بالجانب الشرعي والفقهي في تجهيز الموتى، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 سنة ولا يتجاوز 40 سنة، وأن تجتاز الفحص الطبي.

كما أشارت إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1441/01/23هـ الموافق 2019/10/22م ولمدة 5 أيام من تاريخه، ولمزيد من التفاصيل والمعلومات الاطلاع على الصورة أدناه:



وأوضحت أن استقبال الطلبات سيكون في مقر البلدية من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً، وعلى الراغبات إرفاق المستندات المطلوبة، علمًا بأن اللجنة لن تنظر في أي طلب مُقدم قبل التاريخ المُحدد أو بعده وسيتم لاحقاً تحديد وقت ومكان المقابلة الشخصية بإذن الله تعالى.