مستشفى الملك عبدالله الجامعي يوفر وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH) التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى باحث مساعد أول (Assistant Researcher I) .

واشترطت المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية ، وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علم الحيوان، التغذية، علم النفس، الصيدلة) مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات ، ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (علم الحيوان، التغذية، علم النفس، الصيدلة) مع خبرة لا تقل عن سنتين.

وقالت المستشفى ، أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م ، من خلال الرابط التالي:

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