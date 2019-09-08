اعتداء على نجم تشيلسي في ملهى ليلي بسبب صديقة لاعب

نواف السالم(صدى):

تعرض نجم تشيلسي وليستر سيتي السابق، داني درينكووتر للاعتداء داخل ملهى ليلي في مدينة مانشستر، بعدما هاجمه 6 أشخاص وقاموا بضربه محاولين كسر أردله.

وجاء ذلك بعد محاولة التحدث مع صديقة مدافع فريق سكونثورب يونايتد كجوسي نثلهي ومغازلتها؛ حيث تم تحذير درينكووتر ف بداية الأمر لكنه استمر في أفعاله تحت تأثير الكحول، ليم مهاجمته قبل أن يطرد من الملهى بواسطة أفراد الأمن.

ويدخل اللاعب إلى موسمه الأول مع بيرنلي معاراً من تشيلسي، لكن مشاركته الأولى تأخرت بسبب غياب اللياقة البدنية كما ستغيبه الإصابة التي تعرض لها في الكاحل عن المباريات لمدة 4 أسابيع.