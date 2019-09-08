براد بيت يعترف:الكحول سبب انفصالي عن أنجلينا جولي

واشنطن(صدى):

كشف الممثل الأمريكي براد بيت السبب الرئيسي الذي جعله ينفصل عن النجمة الأمريكية أنجلينا جولي؛ بعد قصة حب دامت لـ11 عامًا.

حيث اعترف ” براد بيت ” أنه تجاوز كل الحدود في إدمان الكحول، الذي كان السبب الأساسي في انفصاله عن أنجلينا جولي.

وأوضح أنه خضع خلال عام ونصف إلى عدد من الجلسات التي تعمل على مساعدة مدمني الكحول على التخلص من هذه العادة، حيث ساعده المشاركون في التخلي عن الإدمان.

وأضاف ” براد بيت ” : ” هناك رجال عدة يشاركون بصدق مذهل، وشعرت بالأمان في ذلك المكان، حيث لم يكن هناك أي مجال لإطلاق الأحكام ” .

يذكر أن النجم الأمريكي براد بيت يخطط للبقاء بعيدًا عن الأضواء لبعض الوقت في الفترة القادمة.