نصائح لعلاج تصبغ البشرة بعد العودة من المصيف

أميرة خالد(صدى):

يبحث العديد من الأشخاص عن طرق لعلاج تصبغ البشرة وإعادة الجلد للونه الطبيعي بعد المصيف، وفي هذا الصدد قالت الدكتورة وفاء علم الدين، استشاري الأمراض الجلدية، إن هناك عدة نصائح تساهم في عودة البشرة إلى طبيعتها، وأبرزها:

– شرب الماء : يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم، لأنه يساهم في تنشيط الدورة الدموية في الجسم بشكل عام، وفي الوجه بشكل خاص، كما يساعد الماء على ترطيب البشرة، وتحفيز مادة الكولاجين المسئولة عن نضارة البشرة.

– تناول أطعمة غنية بالفيتامينات : تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالخضروات والفواكه، يعمل على تجديد خلايا البشرة وتساعد على إعادة ترميمها، والتخلص من التأثيرات الضارة التي تركتها أشعة الشمس.

– استخدام واقي الشمس : يجب الاستمرار في استخدام الكريمات الواقية من الشمس لعدم زيادة تصبغ البشرة، والحفاظ عليها من تأثير الشمس، وتنصح علم الدين بتجديد الكريم الواقي كل ساعتين.

– كريمات تقشير البشرة : تلعب كريمات التقشير دور مهمًا في التخلص من الطبقة التي كونتها أشعة الشمس وتسببت في تصبغات البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة، والبقع الداكنة الموجودة في البشرة.