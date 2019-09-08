تعديلات جديدة على نظام التأشيرات لإنعاش السياحة في المملكة 

علي القحطاني(صدى):

تستعد المملكة لإدخال تعديلات جديدة على نظام التأشيرات بما يحقق قفزة في أعداد الزوار، مما يتسبب في إنعاش القطاع السياحي الذي سيصبح حينها أحد الموارد المالية والاقتصادية المهمة للمواطنين.

وتخطط المملكة لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني خمسين بلداً في العالم”، من أجل تنشيط السياحة ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة من أجل قضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية.

وقال المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس محمد المريري إن اليورو وصل إلى 1.10 دولار مع بدء تنفيذ البنك المركزي.

وبات الباب مفتوحاً من أجل الحصول على تأشيرات زيارة بسهولة لمواطني هذه الدول الخمسين، وذلك اعتباراً من نهاية سبتمبر الحالي”، كما أوضح أنه يتم حالياً مراجعة قائمة الدول التي ستستفيد من هذه التسهيلات، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الان الانتهاء من وضع القائمة بشكل نهائي.

وتعمل السلطات في الرياض على وضع نظام جديد لتأشيرات الزيارة، مبينة أن مواطني هذه الدول سوف يتمتعون بالقدرة على دخول أراضي المملكة بغرض الزيارة أو السياحة بموجب تأشيرات دخول يتم التقدم لها على الإنترنت (أون لاين) أو يتم الحصول عليها بشكل فوري بمجرد الوصول إلى أي من المطارات.

وبلغت رسوم الحصول على تأشيرة الزيار 440 ريالاً (117 دولاراً تقريباً)، على أن العمل بهذا النظام سوف يبدأ اعتباراً من يوم السابع والعشرين من سبتمبر الحالي.