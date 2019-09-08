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بالفيديو.. برانكو إيفانكوفيتش يرفض انتقال امرابط إلى الأهلي مقابل المؤشر

بالفيديو.. برانكو إيفانكوفيتش يرفض انتقال امرابط إلى الأهلي مقابل المؤشر
ماجد محمد(صدى):

قال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل ، إن رئيس الأهلي أحمد الصائغ أخبره بأن المشرف على فريق الكرة بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي طلب اللاعب سلمان المؤشر مقابل المحترف المغربي نور الدين أمرابط .

وأشار مشعل في اتصال هاتفي ببرنامج “الحصاد الرياضي” ، إلى أن الحلافي طلب منه شخصياً الموافقة على انتقال سلمان المؤشر إلى النصر مقابل لاعبين نصراويين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية .

وأضاف أن إدارة الأهلي عرضت الأمر على المدير الفني للفريق برانكو إيفانكوفيتش، لكن الأخير رفض الاستغناء عن المؤشر.


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