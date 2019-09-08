مدرب الاتحاد يطالب بإعداد تقرير عن الوضع الصحي لـ ” دا كوستا “

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر مطلع أن التشيلي مدرب فريق الاتحاد لويس سييرا، طالب الجهاز الطبي بإعداد تقرير حول الوضع الصحي للمغربي مروان دا كوستا.

ويأتي ذلك لرغبته في استعادة خدماته؛ قبل مواجهة ” ضمك ” الجمعة المقبل في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم تضح الرؤية حتى الآن حول جاهزية اللاعب الذي عاد إلى النادي أمس؛ بعد فراغه من برنامج تأهيلي خضع له في فرنسا على مدار أسبوعين.

وكان ” داكوستا ” خارج القائمة التي يشارك فيها الاتحاد في المنافسات الحالية لدوري أبطال آسيا.