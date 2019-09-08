ترقية بعض أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة مدعي استئناف

حمود العنزي(صدى):

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله- اليوم الأحد، أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة مدعي استئناف على سلك أعضاء النيابة العامة.

ومن جانبه، ثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات.

وفي السياق نفسه، شدد الشيخ سعود بن عبدالله، على الزملاء: ” على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك ” .