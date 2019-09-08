أول تعليق للكويت علي بيان المملكة بخصوص أزمة قطر

خالد الظفيري(صدى):

عقب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، على بيان المملكة بشأن أزمة قطر، قائلاً إنه يتفق مع ما جاء في البيان بخصوص مساعي الكويت لحل الأزمة.

وكانت المملكة أصدرت بيانًا حول الأزمة القطرية، حيث لفت إلى جهود أمير الكويت، موضحا أنّ الحلّ ” لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية “.

وقال الجارالله: أتفق مع ما جاء في التقرير السعودي بشأن دور الكويت في حل الأزمة.. المساعي الكويتية لم تتوقف طوال فترة الأزمة ولن تتوقف حتى تعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت.

وأبان المسؤول الكويتي أنه متفائل فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، لافتا: ” اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن “.