أول تعليق للكويت علي بيان المملكة بخصوص أزمة قطر
عقب نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، على بيان المملكة بشأن أزمة قطر، قائلاً إنه يتفق مع ما جاء في البيان بخصوص مساعي الكويت لحل الأزمة.
وكانت المملكة أصدرت بيانًا حول الأزمة القطرية، حيث لفت إلى جهود أمير الكويت، موضحا أنّ الحلّ ” لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية “.
وقال الجارالله: أتفق مع ما جاء في التقرير السعودي بشأن دور الكويت في حل الأزمة.. المساعي الكويتية لم تتوقف طوال فترة الأزمة ولن تتوقف حتى تعود العلاقات داخل منظومة مجلس التعاون كما كانت.
وأبان المسؤول الكويتي أنه متفائل فيما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، لافتا: ” اليوم أقرب إلى التفاؤل منه إلى التشاؤم في هذا الشأن “.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 20 ساعة
تعبو خلاص🤔
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1150 ] نشر منذ 18 ساعة
لابد ان يفهم حكام قطر بانهم اتخذوا المسلك الغلط وان لولا افعالهم لما حصل ما حصل من مقاطعة معهم كحكومة وليس كشعب. فالشعب القطري شعب خليجي وله كامل الحب والاحترام.
وكذلك عندما اتخذوا قرارا بان يتحالفوا مع الاتراك ومع الايرانيين.
لابد ان يعي حكام قطر انهم سبب رئيسي في مصائب المنطقة.
ربنا يهديهم ويصلح احوال العرب جميعا. 🤲