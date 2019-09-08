وظيفة شاغرة في مصرف الراجحي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة (للرجال)، للعمل بالمصرف بفرع حالة عمار (منطقة تبوك)، بمسمى (مُمثل خدمات مبيعات)، واشترط المصرف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

واشترط المصرف، درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والتقنية، لا يُشترط وجود خبرة سابقة؛ بينما الوصف الوظيفي: زيادة إنتاجية المصرف من خلال بيع منتجات التمويل للمصرف (الحسابات الجارية، تمويل الأفراد، البطاقات الائتمانية) وغيرها.

يأتي ذلك بالإضافة إلى استقبال جميع عملاء المصرف وتقديم التوجيه المناسب لخدمتهم أو تقديم الخدمة السريعة و العمل على تلبية العملاء المهتمين بمنتجات المصرف، مع مراعاة خصوصية العملاء والمحافظة على مستوى معين من النظام بالصالة

وتعد المهارات:

1- مراقبة غسل الأموال.

2- تطبيق مهارة مبدأ اعرف عميلك.

3- إجراءات العمل.

4- مهارات جودة الخدمة.

5- مهارات الحوار.

6- مهارة التسويق.

7- مهارات التعرف على غسل الأموال.

8- تطبيق تعليمات مؤسسة النقد والإجراءات الداخلية.

وأشار المصرف إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م، من خلال الرابط التالي: هنا