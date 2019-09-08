بتوصية من برانكو.. الأهلي يعتزم التجديد مع البصاص 

نواف السالم(صدى):

تعتزم إدارة النادي الأهلي التجديد مع اللاعب مصطفى بصاص وفق توصية المدرب برانكو، الذي أكد حاجته الفنية لخدمات اللاعب.

ومن المقرر أن يتم تمديد عقد البصاص مع النادي الأهلي، والإعلان رسميا في الأيام القلية القادمة، هذا وأنهى اللاعب برنامجه التأهيلي، وشارك في التدريبات الجماعية.

ومن المنتظر إشارة المدرب برانكو من أجل المشاركة في مباريات الفريق الكروي الأول في الموسم الحالي، والسعي للمساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصارات والمنافسة على البطولات المحلية والقارية في الموسم الحالي.