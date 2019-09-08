الصحة تكشف سبب نقص أدوية السرطان بالمستشفيات

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة الصحة في تصريحات إعلامية ، أن تعثر إحدى الشركات العالمية المرسى عليها في المنافسات المطروحة لتوريد بعض أدوية السرطان تسبب في نقص بعض الأدوية في عدد من المستشفيات والمدن الطبية.

وأكدت الوزارة ، على أن توفير هذه الأدوية مستمر ومحل عناية ومتابعة دائمة لضمان توفيرها.

ولفتت إلى أنه يجري حاليا تأمين الدواء بشكل عاجل من شركات أخرى عن طريق الشراء الموحد حسب النظام لسد أي عجز، وكذلك من خلال استخدام الأطباء المعالجين للبدائل الدوائية المتوفرة.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المستحضر الناقص ” السيتارابين ” مسجّل لدى الهيئة من أكثر من مصدر، وبتعاون الهيئة مع شركائها من الجهات الصحية والشركات الصانعة تم السماح بتعويض النقص وتوفير بدائل من مصادر أخرى خلال فترة وجيزة.