تعرف على الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة
كشف أخصائي تغذية عن الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة، منها اللحوم بسبب البطء في عملية هضمها، حيث تمتص الأمعاء المنتجات البروتينية لتنتقل إلى الدم والعروق، وهناك تختلط مع البكتيريا ما يسبب رائحة الجسم.
وأشار إلي بعض الخضراوات التي تسبب روائح كريهة منها القرنبيط والملفوف بأنواعه والهليون، حيث تنبعث من هذه الخضراوات غازات أثناء عملية الهضم، ما يؤدي إلى صدور رائحة الكبريت أو الأمونيا.
وأوضح أن بعض الناس تنبعث منهم رائحة السمك بسبب زيادة الكولين (فيتامين ب4) الموجود في بعض أنواع السمك مثل السلمون المرقّط والتونة، مطالبا بالابتعاد عن عدد من التوابل مثل الكمون والكاري بسبب احتوائها على الكبريت، فهي بمجرد دخولها إلى الدم تخرج المركّبات مع التنفس وتعطي الجسم رائحة حموضة.
مسعد[ عدد التعليقات: 295 ] نشر منذ 21 ساعة
السمين مليان شحم ولحم وطبعا الريحه 😷😷🤧🤧😷🤧
ابو[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 21 ساعة
حتى النحيف مصمح مو بس السمين ريحته عرق ومشعر ريحته زق وسنونه مخلعه
اتق الله ي صاحب المقال نحن ف فصل الصيف روح تروش ي ابو طقعه المفروض تتروش من ٢ الى ٣ او يومي ولا تذمي الناس بريحتك تقول الاكل والاكل نظافتك الشخصيه مالها شغل بالأكل 🤨
جراح[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 21 ساعة
اطلع منها اقص ايدي اذا انت تعرف شي ابله قال اخصائي قال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 11 ساعة
في نظري دراسة لك عليها ..