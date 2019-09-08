تعرف على الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف أخصائي تغذية عن الأطعمة التي تسبب رائحة جسم كريهة، منها اللحوم بسبب البطء في عملية هضمها، حيث تمتص الأمعاء المنتجات البروتينية لتنتقل إلى الدم والعروق، وهناك تختلط مع البكتيريا ما يسبب رائحة الجسم.

وأشار إلي بعض الخضراوات التي تسبب روائح كريهة منها القرنبيط والملفوف بأنواعه والهليون، حيث تنبعث من هذه الخضراوات غازات أثناء عملية الهضم، ما يؤدي إلى صدور رائحة الكبريت أو الأمونيا.

وأوضح أن بعض الناس تنبعث منهم رائحة السمك بسبب زيادة الكولين (فيتامين ب4) الموجود في بعض أنواع السمك مثل السلمون المرقّط والتونة، مطالبا بالابتعاد عن عدد من التوابل مثل الكمون والكاري بسبب احتوائها على الكبريت، فهي بمجرد دخولها إلى الدم تخرج المركّبات مع التنفس وتعطي الجسم رائحة حموضة.