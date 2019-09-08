تغريم 19 طالبا جراء ممارسة التدخين داخل جامعة أم القرى 

عادل الحربي(صدى):

أطاحت جامعة أم القرى منذ بداية العام الدراسي -ممثلة في لجنة مكافحة التدخين بالجامعة- بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ؛ 19 طالبًا مارسوا التدخين داخل أروقة الجامعة.

وقامت اللجنة بتغريم الطلاب المخالفين بسبب تدخينهم داخل أروقة الجامعة، ومخالفتهم لقرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.

يذكر أن جامعة أم القرى منعت التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيسي في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي.

كما حذرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، والتي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق “تطبيق” مرتبط بشكل مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.