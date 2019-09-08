رغم الملايين.. ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد في أزمة

نواف السالم(صدى):

جاءت انطلاقة ريال مدريد في الدوري الإسباني مخيبة للآمال رغم أنه كان أكثر أندية إسبانيا إنفاقاً على الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بـ 303 مليون يورو، حيث تعاقد مع هازارد قادماً من تشيلسي الانجليزي والحارس أريولا قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الاسبانيو

وتعاقد أيضًا مع لوكا يوفيتش قادماً من اينتراخت فرانكفورت الالماني، ورودريجو قادماً من جريميو البرازيلي، وميليتاو قادماً من بورتو البرتغالى، وفيرلاند ميندي قادماً من ليون الفرنسي؛ بينما حصد 5 نقاط من أصل 9 حصدها من فوز وحيد على سيلتا فيجو فى الجولة الأولى.

أما برشلونة، على الرغم من إحتلاله المركز الثاني أكثر أندية إسبانيا إنفاقاً على الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة بـ 255 مليون يورو، أبرزها التعاقد مع أنطوان جريزمان قادماً من اتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو؛ ليحقق أسوأ انطلاقة فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الإسبانى “الليجا” منذ 11 عاماً.

واحتل نادي مانشستر يونايتد صدارة الفرق الأكثر انفاقاً للأموال لتدعيم فريقها من بين جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف حيث أنفق 148 مليون جنيه إسترليني في شراء ثلاثة لاعبين وهم هاري ماجواير وآرون بيساكا ودانييل جيمس من أندية ليستر سيتي وكريستال بالاس وسوانزي سيتي على التوالي، ولكن انطلاقته جاءت محبطة لجماهيره؛ حيث يحتل المركز الثامن.