الكشف عن موعد انضمام نجم أياكس لريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إنتقال نجم أياكس دوني فان دي بيك إلى صفوف ريال مدريد العام المقبل .

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية ، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فضل أن يترك اللاعب هذا الصيف ليكتسب المزيد من الخبرة بناديه ، على أن يركز إهتمامه على ضم بول بوجبا ، وهو ما تم بالفعل .

ورغم إنفاق ريال مدريد ما يزيد عن 300 مليون يورو لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي ، إلا أنه يعاني من الضعف في خط الوسط مع تقدم عمر اللاعبين البالغ عددهم 4 فقط ، لذا ستكون صفقة فان دي بيك ذات أولوية .