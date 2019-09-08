  • الإثنين 9

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. الكشف عن موعد انضمام نجم أياكس لريال مدريد

الكشف عن موعد انضمام نجم أياكس لريال مدريد

الكشف عن موعد انضمام نجم أياكس لريال مدريد
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية إنتقال نجم أياكس دوني فان دي بيك إلى صفوف ريال مدريد العام المقبل .

ووفقاً لصحيفة آس الإسبانية ، فإن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فضل أن يترك اللاعب هذا الصيف ليكتسب المزيد من الخبرة بناديه ، على أن يركز إهتمامه على ضم بول بوجبا ، وهو ما تم بالفعل .

ورغم إنفاق ريال مدريد ما يزيد عن 300 مليون يورو لدعم صفوفه في الميركاتو الصيفي ، إلا أنه يعاني من الضعف في خط الوسط مع تقدم عمر اللاعبين البالغ عددهم 4 فقط ، لذا ستكون صفقة فان دي بيك ذات أولوية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *