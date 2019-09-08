تربية جامعة الملك خالد تعقد لقاءً لتهيئة الطلاب للتدريب الميداني

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية مؤخرًا لقاءً مع طلاب التربية الميدانية، وذلك بحضور عميد الكلية المكلف الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان، بهدف تهيئة الطلاب للتدريب الميداني مع بداية انطلاق العام الدراسي 1441هـ.

وفي بداية اللقاء أكد آل كحلان أهمية التدريب الميداني وأهمية حسن تمثيل الجامعة، إضافة إلى تزويد الميدان بكل جديد، والاستفادة من الخبرات الموجودة في المدارس، مؤكدًا على أهمية التواصل مع مشرفي التدريب من الجامعة.

كذلك بين مشرف التربية الميدانية مفرح البسامي مدى أهمية بناء العلاقات مع مدير المدرسة والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى أهمية المحافظة على الدوام والاستفادة من عملية التدريب لفصل دراسي كامل، والنمو المهني الشامل، وفهم كافة أعمال المدرسة والحرص على بناء ملف الإنجاز ليعين المتدرب في حياته العملية القادمة.

وشمل اللقاء شرح آليات توزيع الطلاب على المدارس التي تتم بشكل آلي، بالتنسيق مع الادارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، وكيفية الحصول على خطابات التوجيه من الموقع، إضافة إلى أهمية سرعة المباشرة والرفع بها من مقر مدارسهم على موقع الجامعة، وكذلك التقويم ومصادره، وزيارة مشرفي الكلية للمدارس للاطلاع على سير عملية التدريب.