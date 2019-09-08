قطار الرياض يوفر وظائف للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف قطار الرياض، عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في عدة مجالات وظيفية، للعمل في مشروع (ائتلاف فلو)، بالمسميات التالية (مُمثل خدمة عملاء المحطات، ومُمثلة خدمة عملاء المحطات، ومُشرف محطة، ومُشرفة محطة، ومُشرف خدمات ركاب، ومُشرفة خدمات ركاب)، لحملة الدبلوم أو البكالوريوس.

وأوضح أن الطلبات: السيرة الذاتية (مُحدثة)، أصل وصورة من الهوية الوطنية، صورة من مؤهل البكالوريوس أو الدبلوم؛ بينما يبدأ التقديم على الوظائف الموضحة أعلاه خلال الأيام التالية (من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 4:00 مساءً):

1- يوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/11م إلى الخميس بتاريخ 2019/09/12م.

2- يوم الأربعاء بتاريخ 2019/09/18م إلى الخميس بتاريخ 2019/09/19م.

وأشار إلى أنه يُرجى إحضار الطلبات الموضحة أعلاه خلال الفترة الزمنية المحددة إلى: مركز زوار شبكة النقل العام لمدينة الرياض – شارع العروبة.