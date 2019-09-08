49 ريالا سعر تبديل أسطوانة الغاز في صبيا بسبب الصمام

تركي السالم(صدى):

وصل سعر تبديل أسطوانة الغاز الفارغة بأخرى ممتلئة في محافظة صبيا وعدد من المحلات الأخرى بمحافظات منطقة جازان، إلى تسعة وأربعين ريالًا؛ بسبب تغيير صمام الأسطوانة إلى نوع جديد.

ويعد هذا النوع الجديد لا يتوافق مع فتحة تركيب الصمام القديم، وذلك في الوقت الذي كان يصل فيه سعر تبديل الغاز في عدد من محافظات تهامة جازان مقابل ١٩ ريالًا، ليرتفع في مناطق أخرى جبلية بسبب تكلفة النقل.