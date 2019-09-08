49 ريالا سعر تبديل أسطوانة الغاز في صبيا بسبب الصمام
وصل سعر تبديل أسطوانة الغاز الفارغة بأخرى ممتلئة في محافظة صبيا وعدد من المحلات الأخرى بمحافظات منطقة جازان، إلى تسعة وأربعين ريالًا؛ بسبب تغيير صمام الأسطوانة إلى نوع جديد.
ويعد هذا النوع الجديد لا يتوافق مع فتحة تركيب الصمام القديم، وذلك في الوقت الذي كان يصل فيه سعر تبديل الغاز في عدد من محافظات تهامة جازان مقابل ١٩ ريالًا، ليرتفع في مناطق أخرى جبلية بسبب تكلفة النقل.
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 ساعة
صورة مع التحية للتجارة تعالو تفرجوا فالغلا الي احنا فيه والله شي مباااااالغ فيه ويقهرررررر ماكلينا أكل الجالية اليمنية وكمان صورة مع التحية لمدير شرطة صبيا اتوقع ما قد نزل الميدان ولا شاف تهور الشباب والسرعة وقطع الاشارات و… الخ . الله يرزق محافظه صبيا بمحافظ واعي وينززززل يشوف بعينه
الله المستعان بس
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 ساعة
صورة مع التحية للتجارة تعالو تفرجوا فالغلا الي احنا فيه والله شي مباااااالغ فيه ويقهرررررر ماكلينا أكل الجالية اليمنية وكمان صورة مع التحية لمدير شرطة صبيا اتوقع ما قد نزل الميدان ولا شاف تهور الشباب والسرعة وقطع الاشارات و… الخ . الله يرزق محافظه صبيا بمحافظ واعي وينززززل يشوف بعينه
الله المستعان بس
تركي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 ساعة
صورة مع التحية للتجارة تعالو تفرجوا فالغلا الي احنا فيه والله شي مباااااالغ فيه ويقهرررررر ماكلينا أكل الجالية اليمنية وكمان صورة مع التحية لمدير شرطة صبيا اتوقع ما قد نزل الميدان ولا شاف تهور الشباب والسرعة وقطع الاشارات و… الخ . الله يرزق محافظه صبيا بمحافظ واعي وينززززل يشوف بعينه
الله المستعان بس