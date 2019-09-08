111 برنامجا تدريبيا لمعلمي عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

اعتمد مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني ، 111 برنامجا تدريبيا للفصل الدراسي الأول من العام الجاري ، ضمن خطة التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية .

وجاءت البرامج بمعدل 31 برنامجا في مركز التطوير بأبها ، و33 برنامجا في مركز التطوير بخميس مشيط ، و20 برنامجا في مركز التطوير بأحد رفيدة ، و16 في مركز التطوير بطريب ، و11 برنامجا في مركز التطوير ببللسمر و بللحمر ، فيما طالبت إدارة التدريب الابتعاث قادة المدارس بإبلاغ منسوبيهم بأهمية التسجيل في البرامج وفق الاحتياج التدريبي من خلال بوابة التدريب هنا أو التواصل مع مراكز التطوير المهني التعليمي في المحافظات والقطاعات .