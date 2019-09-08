بالصور.. شيفروليه تاهو تجذب الأنظار بتصميم تخيلي جديد

واشنطن(صدى):

ظهرت شيفروليه تاهو بتصميم تخيلي جديد ببابين، حيث يعطي التصميم فكرة مثيرة للاهتمام لإصدار SS رياضي من الـ SUV، وقد لا يبقى هذا التصميم تخيلياً لفترة طويلة حيث تتطلع شركة Custom Car Co إلى تحويله إلى سيارة حقيقية.

وتميز تصميم تاهو SS بواجهة أمامية قوية، وهو التغيير الأكثر وضوحاً بخلاف التحول إلى هيكل ثنائي الأبواب، حيث تحصل على لمسات سوداء متفرقة بما في ذلك الشبك الأمامي والشارات وبعض أجزاء النوافذ، بالإضافة إلى جنوط عملاقة مع حواف مصقولة وخمسة أذرع سوداء لامعة، حين أن المصابيح الخلفية الصافية هي لمسة تصميمية جذابة، كما يوجد زوج من أنابيب العادم المركزية.

وستستمد تاهو SS ببابين قوتها من محرك مزدوج التيربو، وستكون هناك تعديلات للمكابح والتعليق للتعامل مع القوة الإضافية.