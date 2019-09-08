مقتل 22 رأسا من الغنم في صاعقة رعدية بآل زارية ببلقرن

نايف السالم(صدى):

أدت صاعقة رعدية وقعت أمس السبت، إلى نفوق 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.

وتجدر الإشارة إلى، أن بلقرن قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.