مقتل 22 رأسا من الغنم في صاعقة رعدية بآل زارية ببلقرن
أدت صاعقة رعدية وقعت أمس السبت، إلى نفوق 22 رأساً من الأغنام بعقبة آل زارية- جنوبي محافظة بلقرن.
وتجدر الإشارة إلى، أن بلقرن قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية؛ ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ 22 ساعة
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 20 ساعة
معوض خير