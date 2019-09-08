جامعة المؤسس تفعل شراكة مجتمعية بين النادى الأهلى وساند الخيرية

حسين العلي(صدى):

شارك سعادة عميد الكلية ا.د/ محمود بن شاهين الاحول حفل توقيع اتفاقية بين النادي الاهلي السعودي وجمعية ساند الخيرية لعلاج سرطان الاطفال بمقر النادي الاهلي.

وذلك يوم السبت ١٤٤١/١/٨ الموافق ٢٠١٩/٩/٧ بحضور صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن منصور بن مشعل ورئيس النادي المهندس احمد الصائغ و الاستاذ عبدالصمد القرشي نائب رئيس النادي ورئيس مجلس ادارة الجمعية الدكتور عبدالله باعثمان وتأتي هذه الدعوة لسعادته بأعتبار كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز شريكة مع النادي الاهلي وجمعية ساند الخيرية في دعم مرضى سرطان الاطفال.

وفي كلمة القاها سعادته موضحا ان من اهم استراتيجيات جامعة الملك عبدالعزيز هي شراكاتها المجتمعية مشددا على اهمية دعم المجتمع لهذه الفئة الغالية من خلال الجانب الاعلامي وفتح باب التعاون لتقديم الخدمات الاجتماعية لأبنائنا المرضى.

وفي مفاجئة ليست بمستغربة من صاحب السمو الملكي الامير منصور بن مشعل اعلن سعادته دعمه للجمعية بمليون ريال حيث كان لمبادرة سموه اثرا كبيرا في ادخال البهجة والفرحة في قلوب الاطفال واسرهم الذين حضرو حفل الشراكة.

وفي نهاية الحفل تم تقديم الدروع التذكارية واخذ الصور التذكارية