أنشطة واستقبال للمستجدات في طب جامعة الملك خالد بأبها والعلوم الطبية بتهامة

محمد بن طحيطح(صدى):

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في نادي الطب والإبداع بكلية الطب بأبها مؤخرًا، لقاءً مفتوحًا مع طلاب الكليات الصحية بالجامعة، تحت عنوان “الطبيب المقيم”.

واستضاف اللقاء طبيب زمالة الأورام بجامعة “وين ستيت” الأمريكية، المعيد في القسم الباطني بجامعة الملك خالد عبدالرحمن اللغبي، والذي بدوره قدم نبذة عن آليات الالتحاق بالإقامة الطبية.

هذا وقد شهد اللقاء حضور عدد من طلاب التخصصات الصحية من مختلف فروع الجامعة، كما تمت خلال اللقاء مناقشة أسئلتهم واستفساراتهم.

بدوره أكد رائد الأنشطة الطلابية بكلية الطب الدكتور وضاح الألمعي أهمية إقامة مثل هذه اللقاءات التي تعود بالفائدة للطلاب، شاكرًا أعضاء نادي الطب والإبداع على جهودهم في إقامة كل ما من شأنه خدمة طلاب وطالبات الجامعة في التخصصات الصحية، مشيدًا بنوعية تلك الفعاليات، المقامة بناءً على مسوحات تلمس مدى حاجة الطلاب والطالبات إليها.

من جهة أخرى نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات بفرع الجامعة بتهامة حفل استقبال الطالبات المستجدات للعام الجامعي 1441هـ، وذلك بحضور وكيلة الكلية نيابة عن العميدة صالحة الأحمري ورئيسات الأقسام وعدد من عضوات هيئة التدريس، حيث تضمن الحفل التعريف بالكلية وأقسامها واللوائح والأنظمة الخاصة بالجامعة.

واختتم حفل الاستقبال بتقديم عدد من الكتيبات ودليل الطالبة والأسئلة الأكثر شيوعًا، إضافة إلى جولة تعريفية على الكلية.

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