أول صورة لزوج ميساء مغربي تكشف عن شبه كبير بينهما
كشفت صورة متداولة على مواقع التواصل الإجتماعي عن زوج الفنانة المغربية ميساء مغربي والذي حرصت على إخفائه عن الإعلام و الجمهور منذ زواجهما .
وحققت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين ، حيث جمعتهما في مشهد رومانسي ، بينما تساءل البعض حول وجود صلة قرابة بينهما ، إذ كان زوجها ذا بشرة سمراء وملامح وسيمة تشبه الفنانة المغربية .
وأثارت ميساء مؤخراً الجدل بعدما نشرت هدية زوجها لها والتي كانت عبارة عن خاتم ألماس 8.7 قيراط ، ولكنها لم تفصح عن هوية زوجها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 20 ساعة
طاااااااح في النعمه
الشحم واللحم🤗