مجددا.. شمس الكويتية تواجه الانتقادات بـ ” روب الاستحمام “

خالد الظفيري(صدى):

أطلت المطربة شمس الكويتية على جمهورها بـ ” روب الاستحمام ” مجدداً، في صورة جديدة لها نشرتها عبر حسابها الرسمي على ” إنستجرام ” .

وظهرت ” شمس ” في الصورة بروب الاستحمام أثناء جلوسها أمام المرآة؛ لوضع اللمسات الأخيرة من مكياجها الصيفي.

وكانت ” شمس ” قد ظهرت سابقًا بإحدى الصور وهي بروب الاستحمام والفوطة على رأسها، مشيرة إلى أنها تتمتع بشخصية عنيدة وقوية تامكنها من مواجهة كل الانتقادات والتعليقات القاسية التي تصلها.