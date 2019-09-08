سبب اختفاء سعد لمجرد مجددا بعد السماح له بمغادرة فرنسا

مليكة فؤاد(صدى):

على الرغم من التواصل المستمر للفنان المغربي سعد لمجرد مؤخراً بعد عودته إلى بلاده إثر سماح السلطات الفرنسية ، إلا أنه أثار الجدل بإختفاءه فجأة من صفحات التواصل الإجتماعي .

وكشفت مصادر مقربة أنه إضطر للعودة إلى فرنسا حيث كانت زيارته للمغرب مشروطة بتاريخ محدد ، حيث لم يعلن القضاء الفرنسي بعد براءته من قضية الإغتصاب ، لكنها أكدت أن الأمر مجرد إجراءات وسيتم الإعلان عن براءته قريباً .

من ناحية أخرى ، أكدت معلومات أن “لمجرد ” يسعى لعمل دويتو غنائي جديد مع الديفا سميرة سعيد ، حيث وافقت بشكل مبدئي خلال زيارتها الأخيرة له بباريس .

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان المغربي هو كليب “إنساي ” الذي شاركه فيه الفنان المصري محمد رمضان وحقق ملايين المشاهدات على موقع “يوتيوب” .