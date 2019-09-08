الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة وذلك للرجال فقط من حملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– مُترجم.

المهام الوظيفية :

1- المشاركة في مختلف مبادرات تعزيز خدمات الترجمة.

2- ترجمة المستندات المطلوبة من اللغة العربية الى اللغة الإنجليزية والعكس كذلك بدقة للموظفين وللمستخدمين النهائيين بالهيئة الملكية.

3- مراجعة جميع المواد المترجمة والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية والطباعة واتساقها مع النص الأصلي المترجم.

4- تنفيذ السياسات والأهداف والأغراض والإجراءات التي تقرها الإدارة.

5- المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط الأعمال.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، لغات وترجمة، اللغويات).

3- إتقان مهارات الحاسب الآلي.

4- الدراية التامة بتقنيات و أساليب الترجمة في مجال الترجمة القانونية والفنية والعامة.

5- الإلمام بالمصطلحات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضحت الهيئة أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م ، عبر الرابط التالي: هنا