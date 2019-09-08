الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة بمجال الترجمة وذلك للرجال فقط من حملة البكالوريوس ، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– مُترجم.
المهام الوظيفية :
1- المشاركة في مختلف مبادرات تعزيز خدمات الترجمة.
2- ترجمة المستندات المطلوبة من اللغة العربية الى اللغة الإنجليزية والعكس كذلك بدقة للموظفين وللمستخدمين النهائيين بالهيئة الملكية.
3- مراجعة جميع المواد المترجمة والتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية والطباعة واتساقها مع النص الأصلي المترجم.
4- تنفيذ السياسات والأهداف والأغراض والإجراءات التي تقرها الإدارة.
5- المساعدة في إعداد وتنفيذ خطط الأعمال.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة الإنجليزية، لغات وترجمة، اللغويات).
3- إتقان مهارات الحاسب الآلي.
4- الدراية التامة بتقنيات و أساليب الترجمة في مجال الترجمة القانونية والفنية والعامة.
5- الإلمام بالمصطلحات الفنية باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضحت الهيئة أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/09/08م ، عبر الرابط التالي: هنا
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