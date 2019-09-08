مقطع صوتي يضع شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت في مأزق كبير
وضعت شيخة من الأسرة الحاكمة بالكويت في مأزق كبير بسبب مقطع صوتي متداول تضمن انتقادات قاسية لمحافظ الفروانية المستقيل، كما احتوى أيضًا كلمات طائفية استفزت جموع الكويتيين سنة وشيعة.
وواجهت الشيخة أزمات قانونية هذه الأيام قد تحفل برفع قضايا، فالأولى من بعض الكويتيين من أبناء المذهب الجعفري والثانية من أبناء أسرة المالك الصباح والثالثة من لبنانيين أنصار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
واحتوت الرسالة الصوتية المنسوبة لها بـ ” الإهانات والكراهية؛ تعليقًا منها على الاستقالة التي قدّمها محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك، فيما يستعد سنة وشيعة كويتيين لمقاضاتها.
وتبين أن للشيخة المذكورة سوابق قانونية؛ إذ كادت تواجه أزمات مماثلة وقضايا قبل نحو عامين بعدما ظهرت لها رسالة أيضًا مسيئة لقطاع من الكويتيين ولكن تسويات حصلت أدت إلى التراجع عن مقاضاتها.
شيخين1[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 19 ساعة
طيب مااختلافنا وين التسجيل احنا ماسمعنا يعني كيف تبغونا نصدق ونعلق على كلام منسوب لشخص بدون اثبات التسجيل
شيخين1[ عدد التعليقات: 509 ] نشر منذ 19 ساعة
كيف نصدق واحنا ماسمعنى الصوت اوتبغونا نصدق ونعلق على قول راعي السالفة ما يصير ياعزيزتي صدى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 15 ساعة
الله اعلم ..
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 3 ساعات
الشيوخ ما عليهم خوف
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28473 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب وين المقطع الصوتي او ايش قالت بالضبط
عموما بأن لها سوابق قضائيه من اهل الكويت فأحتمال ان الرساله الصوتيه قالتها بعد شرب العصير البارد فشحط بلعومها فتكلمت بكلام من المفروض ان لا تحاسب عليه
ثم هذه وامثالها ما يروحون للمحكمه وممكن توكل محامي عنها الا اذا رفعت عنها الحصانه والرفع لا يتم الا بقرار من امير الكويت