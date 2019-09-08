الصحة تنشر فيديو توعوي هام لإنقاذ المصاب بنزيف الأنف
يتعرض بعض الأشخاص وخاصة الأطفال للرعاف أو ما يعرف بنزف الأنف مما يصيب الأمهات والأطفال بالخوف والتوتر وقد يتضرر المصاب نتيجة للتعامل بشكل خاطئ .
ونشرت وزارة الصحة فيديو توعوي للتعامل الصحيح مع الرعاف محذرة من الخطأ الشائع بإعادة الرأس إلى الخلف بزعم إرجاع الدم وهو ما يؤدي لنتائج خطيرة .
ونصحت “الصحة ” بإتباع الخطوات التالية :
– تحلى بالهدوء وعدم الخوف .
– اجلس في وضع قائم مع إنحناء الرأس قليلاً للأمام لعدم دخول الدم إلى الحلق .
– اضغط برفق على الجزء الأسفل من الانف بإصبعي السبابة والإبهام من 5 إلى 10 دقائق متواصلة .
– إذا استمر النزيف فلا بأس من مواصلة الضغط على الأنغ لمدة مثلها إضافية .
– تجنب الإجهاد البدني لمدة 12 ساعة بعد الرعاف .
وأكدت أنه في حال استمرار النزيف لمدة 30 دقيقة أو الشعور بالدوار ” الدوخة ” اتصل بوزارة الصحة على الرقم التالي : “937 ” .
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