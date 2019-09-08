الصحة تنشر فيديو توعوي هام لإنقاذ المصاب بنزيف الأنف

الرياض(صدى):

يتعرض بعض الأشخاص وخاصة الأطفال للرعاف أو ما يعرف بنزف الأنف مما يصيب الأمهات والأطفال بالخوف والتوتر وقد يتضرر المصاب نتيجة للتعامل بشكل خاطئ .

ونشرت وزارة الصحة فيديو توعوي للتعامل الصحيح مع الرعاف محذرة من الخطأ الشائع بإعادة الرأس إلى الخلف بزعم إرجاع الدم وهو ما يؤدي لنتائج خطيرة .

ونصحت “الصحة ” بإتباع الخطوات التالية :

– تحلى بالهدوء وعدم الخوف .

– اجلس في وضع قائم مع إنحناء الرأس قليلاً للأمام لعدم دخول الدم إلى الحلق .

– اضغط برفق على الجزء الأسفل من الانف بإصبعي السبابة والإبهام من 5 إلى 10 دقائق متواصلة .

– إذا استمر النزيف فلا بأس من مواصلة الضغط على الأنغ لمدة مثلها إضافية .

– تجنب الإجهاد البدني لمدة 12 ساعة بعد الرعاف .

وأكدت أنه في حال استمرار النزيف لمدة 30 دقيقة أو الشعور بالدوار ” الدوخة ” اتصل بوزارة الصحة على الرقم التالي : “937 ” .