وظائف إدارية شاغرة في مستشفى دله بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى دله عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمجال الموارد البشرية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، بمسمى (مسؤول خدمات الموارد البشرية HR Services Officer).

واشترط المستشفى أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في (الموارد البشرية)، خبرة لا تقل عن سنة في مجال الموارد البشرية، إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، وإجادة أساسيات الحاسب الآلي.

وأوضح المستشفى، أن التقديم متاح حالياً وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا