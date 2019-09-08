صورة رجل يقف 6 ساعات بالطائرة لتنام زوجته تثير الجدل
نشر مدرب التنمية البشرية الأمريكية، كورتني لي جونسون، من ولاية إنديانا، صورة لرجل وزوجته قائلًا إنه كان في رحلة طويلة بالطائرة، وإن الرجل الذي يظهر في الصورة، ظل واقفًا لمدة ست ساعات، حتى تتمكن زوجته من النوم على ثلاثة مقاعد، وأن هذا الوضع استمر طوال الرحلة.
وأثير جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اختلف المئات حول وصف الواقعة بـ”ا لحب من قِبَل الزوج، والإساءة والأنانية من زوجته”، يقول أحد المغردين: ” هذا الرجل محب، ويحتاج امرأة تحبه بشكل حقيقي ” .
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9074 ] نشر منذ 22 ساعة
العشره غاليه وماتهون-خاصه لو كانت مبنيه على الاحترام ومرت بالحلو والمر-وبعضهن لو تقف العمر كله لها مايوفيها وبعضهن الدقيقه خساره فيها-
طبعا بعيد عن المشاكل العاديه والاختلافات التي تحصل عاده ولا تخلو منها العشره الزوجيه-
والتركيز على المواقف الايجابيه والاخذ باليد والمواساه والمشاركه في السراء والضراء-
بمعنى العشره عباره عن تراكمات متنوعه وانت تحكم على نوعها-
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43311 ] نشر منذ 18 ساعة
👍👍👍
جراح[ عدد التعليقات: 203 ] نشر منذ 20 ساعة
ماعنده سالفه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52337 ] نشر منذ 19 ساعة
مخلص ووفي🤗
.[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 19 ساعة
هههههههههه.
مسكين ماعنده سالفه، هو ميت في حبها، وهي تشاخر وتنسم من تحت الله يعز القراء.
هو صادق في حبه لها، وهي انانيه ما درت عن هوا داره المسكين.
وكثيير من هالنوعيه من الرجال يكونون مخلصين جدا لزوجاتهم وهم على ادنى سبب تسوي مشاكل معاه ،وتطلب الطلاق او الانفصال.
فعلن مسكين.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17962 ] نشر منذ 19 ساعة
اذا تستاهل ما فيها شيء 😌
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43311 ] نشر منذ 18 ساعة
يمكن الانسانه تعبانه
ابونايف[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 2 ساعتين
اما واقف 6 ساعات قويه المرأه ناكرات الجميل لو تعطيها عيونك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2023 ] نشر منذ 2 ساعتين
الإخلاص والوفاء 🌻🌼😭💔