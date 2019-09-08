صورة رجل يقف 6 ساعات بالطائرة لتنام زوجته تثير الجدل

واشنطن(صدى):

نشر مدرب التنمية البشرية الأمريكية، كورتني لي جونسون، من ولاية إنديانا، صورة لرجل وزوجته قائلًا إنه كان في رحلة طويلة بالطائرة، وإن الرجل الذي يظهر في الصورة، ظل واقفًا لمدة ست ساعات، حتى تتمكن زوجته من النوم على ثلاثة مقاعد، وأن هذا الوضع استمر طوال الرحلة.

وأثير جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث اختلف المئات حول وصف الواقعة بـ”ا لحب من قِبَل الزوج، والإساءة والأنانية من زوجته”، يقول أحد المغردين: ” هذا الرجل محب، ويحتاج امرأة تحبه بشكل حقيقي ” .