العمل تكشف عن طريقة استرداد قيمة التأشيرة الملغاة

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن طريقة استرداد قيمة التأشيرة المُلغاة أو انتهاء مدتها دون استخدامها.

حيث أوضحت الوارة أن الرسوم تُسترد آليًا من البنك إلى نفس الحساب، الذي تم السداد منه بعد إلغاء التأشيرة، أو انتهاء مدتها ولم تُستخدم.

أما في حال تجاوز 72 ساعة دون استرداد الرسوم، فدعت الوزارة للتواصل مع مركز الاتصال الوطني (آمر) عبر الرقم التالي 199099.

وكان أحد المتابعين قد وجه استفسارًا للوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” مفاده: « أجريت طلب استرداد لقيمة تأشيره مُلغاة منذ سنتين.. فكيف أسترد أموالي؟ ” .