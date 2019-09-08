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الشيخ فهد آل ثاني عن الحمدين: يكذبون كما يتنفسون

الشيخ فهد آل ثاني عن الحمدين: يكذبون كما يتنفسون
ماجد القزيز(صدى):

تحدث الشيخ فهد بن عبدالله آل ثاني، ابن عم ” تميم بن حمد ” وأحد أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، عن الإجراءات التي اتخذتها المملكة تجاه المواطنين القطريين الموجودين بالمملكة.

وعن ذلك، أوضح عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن إجراءات المملكة أثبتت زيف ودناءة نظام الحمدين الإرهابي.

وتابع حديثه عن نظام ” الحمدين ” قائلآ: ” يكذبون كما يتنفسون، يبحثون عن جرعات مسكنة فاسدة للمواطنين ” .

وأضاف: ” نشر كذبة عودة العلاقات يدل على إفلاس تنظيم الحمدين الإرهابي من كل النواحي.. الرد السعودي واضح ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7250 ] نشر منذ 23 ساعة

الله يهديهم للصواب،ولطريق الرشاد..

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