توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ” مراكز الاتصال “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” مراكز الاتصال ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقآ للمسميات والشروط التالية:

* المسمى الوظيفي

– مدير مركز تدريب (للرجال – وظيفة واحدة).

* الشروط

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية).

3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

* الراتب

– الراتب الأساسي 18,000 ريال.

* الوصف الوظيفي

– تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز التدريب وتوجيهها وتنسيقها، وضمان تلبية الخدمات المقدَّمة لاحتياجات العملاء، وإدارة فعاليات التدريب بكفاءة.

* المهام الوظيفية

1- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة لمركز التدريب، ومباشرة تنفيذها.

2- تخطيط برامج ومناهج التدريب، ومراقبة احتياجات السوق وتحديث البرامج المقدمة تبعاً لذلك.

3- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة، ومباشرة تنفيذها.

4- اختيار الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم، ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنةً بالأهداف.

5- إدارة الأنشطة اليومية في مركز التدريب وتوجيهها، ومباشرة تنظيم فعاليات التدريب وإقامة الدورات التدريبية.

6- إقامة علاقات مع الموردين والعملاء الرئيسيين والحفاظ عليها، وتوفير حلول فعَّالة والحفاظ على معايير عالية من الخدمة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا