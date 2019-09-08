توفر وظيفة إدارية شاغرة بشركة ” مراكز الاتصال “
كشفت شركة ” مراكز الاتصال ” عن توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، وفقآ للمسميات والشروط التالية:
* المسمى الوظيفي
– مدير مركز تدريب (للرجال – وظيفة واحدة).
* الشروط
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (الموارد البشرية).
3- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.
* الراتب
– الراتب الأساسي 18,000 ريال.
* الوصف الوظيفي
– تخطيط استراتيجية وأنشطة مركز التدريب وتوجيهها وتنسيقها، وضمان تلبية الخدمات المقدَّمة لاحتياجات العملاء، وإدارة فعاليات التدريب بكفاءة.
* المهام الوظيفية
1- وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات العامة لمركز التدريب، ومباشرة تنفيذها.
2- تخطيط برامج ومناهج التدريب، ومراقبة احتياجات السوق وتحديث البرامج المقدمة تبعاً لذلك.
3- وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة، ومباشرة تنفيذها.
4- اختيار الموظفين وتدريبهم والإشراف عليهم، ومراقبة أدائهم وسلوكهم مقارنةً بالأهداف.
5- إدارة الأنشطة اليومية في مركز التدريب وتوجيهها، ومباشرة تنظيم فعاليات التدريب وإقامة الدورات التدريبية.
6- إقامة علاقات مع الموردين والعملاء الرئيسيين والحفاظ عليها، وتوفير حلول فعَّالة والحفاظ على معايير عالية من الخدمة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن وبدأ اليوم الأحد بتاريخ 1441/01/09هـ، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي: هنا
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