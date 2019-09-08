التناول المنتظم للفطر يبعد عن الرجال سرطان البروستاتا

طوكيو(صدى):

كشفت علماء من اليابان والولايات المتحدة خلال إحدى الدراسات العلمية، أن التناول المنتظم للفطر يمكن أن يحمي الرجال في منتصف العمر من سرطان البروستاتا.

ويؤثر الفطر مثل عيش الغراب المحار، ومايتاكي؛ بشكل إيجابي على جسم الرجال؛ حيث يساعد في تحسين الحالة؛ بغض النظر عن المرحلة السريرية للمرض، ويساعد أيضًا في الوقاية من سرطان البروستاتا.

وفي السياق نفسه، فأن تناول الفطر ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يقلل 17٪ من خطر الإصابة بمرض خطير.