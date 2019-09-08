بالفيديو.. أحوازي يأسر القلوب بتلاوته للقرآن الكريم بالمسجد النبوي
آسر الحاج كريم منصوري، وهو من الأحواز العربية ورواد المسجد النبوي، القلوب بتلاوته للقرآن الكريم، في إحدى حلقات الزوار التي سخرتها المملكة لرعاية القرآن الكريم والأحاديث النبوية.
ووثقت إحدى مقاطع الفيديو ” تلاوة ” الحاج كريم، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة إياهم بقراءة الراحل عبدالباسط عبدالصمد.
من الجدير بالذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة تشهد إقبالاً كبيرًا بين زواره الذين يفدون من مختلف دول العالم.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 3660 ] نشر منذ 23 ساعة
ما شاء الله تبارك الله
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5289 ] نشر منذ 21 ساعة
الاحواز العربية المحتله
لللل[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 20 ساعة
هذا امر خطير.
لابد ان. الدولة. تنتبه له
تصدير المذاهب والافكار هذا شي ممنوع
بعده نصير نستقبل الشيعه مايصير مسجد يصير مسرح لكل من هب ودب ينشر مذهبه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5289 ] نشر منذ 13 ساعة
الاحواز العربية من اهل السنه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82099 ] نشر منذ 15 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ..
.. صوت شجي وترتيل يُخشع القلب ..
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7250 ] نشر منذ 13 ساعة
ماشاء الله،
الله يجزاك خير،
ويرحم الشيخ عبدالباسط عبدالصمد،ويغفرله،كانت تلاوته مريحة،وتحرك المشاعر والوجدان..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14386 ] نشر منذ 12 ساعة
ما شاء الله لا قوة الا بالله