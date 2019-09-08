بالفيديو.. أحوازي يأسر القلوب بتلاوته للقرآن الكريم بالمسجد النبوي

علي القحطاني(صدى):

آسر الحاج كريم منصوري، وهو من الأحواز العربية و‏رواد المسجد النبوي، القلوب بتلاوته للقرآن الكريم، في إحدى حلقات الزوار التي سخرتها المملكة لرعاية القرآن الكريم والأحاديث النبوية.

ووثقت إحدى مقاطع الفيديو ” تلاوة ” الحاج كريم، وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مذكرة إياهم بقراءة الراحل عبدالباسط عبدالصمد.

من الجدير بالذكر أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة تشهد إقبالاً كبيرًا بين زواره الذين يفدون من مختلف دول العالم.