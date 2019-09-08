تحذير للنساء: الصداع النصفي بداية الإصابة بمرض ليس له علاج

أوتاوا(صدى):

حذرت دراسة كندية حديثة من إهمال الصداع النصفي مؤكدة أنه أحد الأسباب الهامة وراء الإصامة بمرض الخرف وألزهايمر .

وأكدت الدراسة أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض الخرف ، حيث يصيب واحدة كل 5 نساء بينما يصيب واحداً كل 12رجل .

ونبهت الدراسة التي جريت على 700 شخص في عمر 65 عام على مدى 5 سنوات إلى ضرورة علاج الصداع النصفي الذي يسبب إلتهاب بالأعصاب من ثم الإصابة بألزهايمر الذي لم يجد الباحثون دواء محدد حتى الآن له .

وقالت الدكتورة سوزان تياس كبيرة مؤلفي الدراسة من جامعة واترلو في كندا: ليس لدينا حتى الآن أي طريقة لعلاج مرض ألزهايمر؛ لذا فإن الوقاية تُعد أمرًّا أساسيًّا .

وأضافت أن تحديد صلة المرض بالصداع النصفي؛ يوفر لنا أدلة لتوجيه استراتيجيات جديدة للوقاية من مرض ألزهايمر ، في إشارة إلى ضرورة علاجه قبل التطور للخرف وألزهايمر .