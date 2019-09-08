بالفيديو.. خفر السواحل التركي يستقبل اللاجئين السوريين بـ ” العصي “

أنقرة(صدى):

استخدم خفر السواحل التركي، العصى في الاعتداء على مهاجرين من جنسيات مختلفة في عرض البحر قبل اعتقالهم جميعاً وذلك أثناء محاولتهم الهرب إلى اليونان من المياه التركية.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة الاعتداء؛ حيث انتشرت ردود الفعل الساخطة ضد العمل غير الإنساني من خفر السواحل التركي ضد المهاجرين السوريين الذين هربوا من ويلات الحرب ليلاقوا أيادي غير رحيمة في استقبالهم.

ومن الجدير بالذكر، أن وسائل الاعلام التركية كانت قد أعلنت عن ضبط 66 مهاجراً في مياهها الإقليمية في ولاية أدرنة، دون ذكر عملية العنف والترهيب التي تمت مع المهاجرين في عرض البحر.