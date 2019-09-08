خبير سيارات يوضح أسباب تأخر تشغيل محرك المركبة في الصباح

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبير سيارات عن أسباب تأخر تشغيل محرك السيارة في الصباح، ومن أبرزها.. أولا: تلف فلتر البنزين:عندما يحدث انسداد أو تلف لفلتر البنزين نتيجة تراكم الأوساخ به، فإنه يعيق مرور كمية البنزين الكافية لعملية الاحتراق في المحرك، وهو ما يسبب تأخر تشغيل السيارة، لذا يجب في هذه الحالة تغيير الفلتر.

ثانيا.. ضعف البطارية:يتسبب قرب انتهاء صلاحية البطارية، أو سوء الاستخدام، أو تهريب الشحن الكهربائي، إلى ضعف البطارية، لذا يفضل في هذه الحالة إعادة شحن البطارية أو تغييرها.

ثالثا.. انسداد البخاخات أو تلفها:تتعرض البخاخات في بعض الأحيان إلى الانسداد أو التلف، مما تؤدي إلى ضعف كمية الوقود الداخلة للمحرك، كما يؤدي ضعف البخاخات إلى ضعف قوة وأداء المحرك وتغيير في صوته.

رابعا..انسداد أو تلف فلتر الهواء:يؤدي انسداد أو تلف فلتر الهواء بسبب امتلائه بالأتربة والأوساخ إلى منع مرور الهواء الكافي إلى المحرك وبالتالي عدم وجود نسبة الهواء الكافية التي يحتاجها المحرك من أجل الاحتراق الجيد للوقود وهذا يؤدي إلى مشاكل في عملية تشغيل المحرك.

خامسا.. تلف أحد البوجيهات ” شمعات الاحتراق”:البوجيهات هي الجزء الرئيسي في السيارة المسؤول عن إطلاق الشرارة اللازمة لعملية إشعال مزيج الهواء والوقود داخل غرفة الاحتراق، وبالتالي توليد حركة السيارة، لذا فإن أي مشاكل تصيب البوجيهات فإنها تؤدي إلى تأخر تشغيل المحرك.