بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأمير قطر السابق يؤكد تدهور حالته الصحية

ماجد القزيز(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة .

وأظهر المقطع الأمير السابق جالساً على أحد عربات التنقل أثناء تفقده لأحد المعارض طوال الوقت .

ووفقاً لقناة العربية ، لم ينهض أمير قطر السابق لتفقد المعروضات كما هو معتاد أو حتى للسلام على أي من الشخصيات .

واختفى أمير قطر السابق من المشهد بشكل لافت الفترة الماضية وسط تردد أنباء عن مرضه إلا أن الأسرة الحاكمة تفضل التكتم ولا تعلن أي تفاصيل عن حالته الصحية .