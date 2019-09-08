بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأمير قطر السابق يؤكد تدهور حالته الصحية
كشف مقطع فيديو عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة .
وأظهر المقطع الأمير السابق جالساً على أحد عربات التنقل أثناء تفقده لأحد المعارض طوال الوقت .
ووفقاً لقناة العربية ، لم ينهض أمير قطر السابق لتفقد المعروضات كما هو معتاد أو حتى للسلام على أي من الشخصيات .
واختفى أمير قطر السابق من المشهد بشكل لافت الفترة الماضية وسط تردد أنباء عن مرضه إلا أن الأسرة الحاكمة تفضل التكتم ولا تعلن أي تفاصيل عن حالته الصحية .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 30 دقيقة
سيحاسبه الله على افعاله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82072 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يشفيه والى طريق الحق والصواب يهديه .. آمين ,,
مطر الاسود[ عدد التعليقات: 3095 ] نشر منذ 14 دقيقة
درب تصد ماترد ,الاشكال ذي ماعليها حسافة