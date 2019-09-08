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  3. بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأمير قطر السابق يؤكد تدهور حالته الصحية

بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأمير قطر السابق يؤكد تدهور حالته الصحية

بالفيديو.. ظهور مفاجئ لأمير قطر السابق يؤكد تدهور حالته الصحية
ماجد القزيز(صدى):

كشف مقطع فيديو عن تدهور الحالة الصحية لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة .

وأظهر المقطع الأمير السابق جالساً على أحد عربات التنقل أثناء تفقده لأحد المعارض طوال الوقت .

ووفقاً لقناة العربية ، لم ينهض أمير قطر السابق لتفقد المعروضات كما هو معتاد أو حتى للسلام على أي من الشخصيات .

واختفى أمير قطر السابق من المشهد بشكل لافت الفترة الماضية وسط تردد أنباء عن مرضه إلا أن الأسرة الحاكمة تفضل التكتم ولا تعلن أي تفاصيل عن حالته الصحية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 30 دقيقة

سيحاسبه الله على افعاله

[ عدد التعليقات: 82072 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يشفيه والى طريق الحق والصواب يهديه .. آمين ,,

[ عدد التعليقات: 3095 ] نشر منذ 14 دقيقة

درب تصد ماترد ,الاشكال ذي ماعليها حسافة

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