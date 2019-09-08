العثور على مفقود عنيزة فاقد الذاكرة

مكة المكرمة(صدى):

أكدت مصادر العثور على مواطن عنيزة المفقود منذ 27 ذي الحجة الماضي والذي كان يعاني من فقدان جزئي بالذاكرة .

وقالت أن أحد المواطنين وجده جالساً بالقرب من أحد المساجد بحي الرصيفة بمكة المكرمة ، وقام بإبلاغ شرطة العاصمة المقدسة لتسليمه إلى ذويه ، مشيراً إلى سلامته وأنه بصحة جيدة .

وكان شقيق المواطن المفقود قد أبلغ شرطة العاصمة المقدسة ، بأن إحدى كاميرات مطاعم مكة المكرمة قد رصدت أخيه الخمسيني مؤخراً وتم التأكد من هويته ، ليتم العثور عليه لاحقاً .