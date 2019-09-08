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العثور على مفقود عنيزة فاقد الذاكرة

العثور على مفقود عنيزة فاقد الذاكرة
مكة المكرمة(صدى):

أكدت مصادر العثور على مواطن عنيزة المفقود منذ 27 ذي الحجة الماضي والذي كان يعاني من فقدان جزئي بالذاكرة .

وقالت أن أحد المواطنين وجده جالساً بالقرب من أحد المساجد بحي الرصيفة بمكة المكرمة ، وقام بإبلاغ شرطة العاصمة المقدسة لتسليمه إلى ذويه ، مشيراً إلى سلامته وأنه بصحة جيدة .

وكان شقيق المواطن المفقود قد أبلغ شرطة العاصمة المقدسة ، بأن إحدى كاميرات مطاعم مكة المكرمة قد رصدت أخيه الخمسيني مؤخراً وتم التأكد من هويته ، ليتم العثور عليه لاحقاً .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 4 دقائق

حمدا لله على سلامته

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