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  3. العناية الإلهية تنقذ 550 حاج من حادث طائرة أثناء عودتهم من المملكة
  • نشر : منذ 52 دقيقة
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  • حوادث

العناية الإلهية تنقذ 550 حاج من حادث طائرة أثناء عودتهم من المملكة

العناية الإلهية تنقذ 550 حاج من حادث طائرة أثناء عودتهم من المملكة
نايف السالم(صدى):

تعرض 550 مسافر نيجيري عائدونً من المملكة عقب آداء فريضة الحج إلى نيجيريا لحادث إرتطام بطائرتهم كاد أن يتحول لكارثة لولا العناية الإلهية .

وتفصيلاً ، فقد تضرر أحد محركات الطائرة التابعة لخطوط ماكس إير عند الهبوط ما أسفر عن إرتطامها بالمدرج بمطار مينا بنيجيريا ، كما انزلقت عن الممر ، وتضرر جزء من الممر وبعض المنشآت التابعة للمطار .

وتم إخلاء الطائرة على الفور ، وما زالت التحقيقات جارية حول الحادث الذي أكد مسؤولون أنه كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية ، فضلاً عن إحتمال تعرض المطار لحريق هائل حيث لا يملك مطار مينا مركبات لإطفاء الحريق .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 82072 ] نشر منذ 35 دقيقة

الحمد لله على السلامه ,,

[ عدد التعليقات: 7234 ] نشر منذ 22 دقيقة

الحمد لله على لطفه بهم وعودتهم سا لمين ..

[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 22 دقيقة

الحمد لله على سلامتهم
معقوله المطار لا يوجد به سيارات مطافىء

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