العناية الإلهية تنقذ 550 حاج من حادث طائرة أثناء عودتهم من المملكة

نايف السالم(صدى):

تعرض 550 مسافر نيجيري عائدونً من المملكة عقب آداء فريضة الحج إلى نيجيريا لحادث إرتطام بطائرتهم كاد أن يتحول لكارثة لولا العناية الإلهية .

وتفصيلاً ، فقد تضرر أحد محركات الطائرة التابعة لخطوط ماكس إير عند الهبوط ما أسفر عن إرتطامها بالمدرج بمطار مينا بنيجيريا ، كما انزلقت عن الممر ، وتضرر جزء من الممر وبعض المنشآت التابعة للمطار .

وتم إخلاء الطائرة على الفور ، وما زالت التحقيقات جارية حول الحادث الذي أكد مسؤولون أنه كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية ، فضلاً عن إحتمال تعرض المطار لحريق هائل حيث لا يملك مطار مينا مركبات لإطفاء الحريق .