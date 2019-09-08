العناية الإلهية تنقذ 550 حاج من حادث طائرة أثناء عودتهم من المملكة
تعرض 550 مسافر نيجيري عائدونً من المملكة عقب آداء فريضة الحج إلى نيجيريا لحادث إرتطام بطائرتهم كاد أن يتحول لكارثة لولا العناية الإلهية .
وتفصيلاً ، فقد تضرر أحد محركات الطائرة التابعة لخطوط ماكس إير عند الهبوط ما أسفر عن إرتطامها بالمدرج بمطار مينا بنيجيريا ، كما انزلقت عن الممر ، وتضرر جزء من الممر وبعض المنشآت التابعة للمطار .
وتم إخلاء الطائرة على الفور ، وما زالت التحقيقات جارية حول الحادث الذي أكد مسؤولون أنه كاد أن يتسبب في كارثة إنسانية ، فضلاً عن إحتمال تعرض المطار لحريق هائل حيث لا يملك مطار مينا مركبات لإطفاء الحريق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82072 ] نشر منذ 35 دقيقة
الحمد لله على السلامه ,,
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 7234 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمد لله على لطفه بهم وعودتهم سا لمين ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 22 دقيقة
الحمد لله على سلامتهم
معقوله المطار لا يوجد به سيارات مطافىء