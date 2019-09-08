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وظيفة إدارية شاغرة بالشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير بالرياض

وظيفة إدارية شاغرة بالشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول تطوير المنظمة (Organization Development Senior Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
4- شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية، مثل (CIPD ،SHRM).

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الأحد الموافق 8/9/2019 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب ” على موقع ” لينكد إن ” : هنا

 


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