وظيفة إدارية شاغرة بالشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير بالرياض
فتحت الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :
المسمى الوظيفي:
– أخصائي أول تطوير المنظمة (Organization Development Senior Specialist).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.
3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.
4- شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية، مثل (CIPD ،SHRM).
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الأحد الموافق 8/9/2019 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب ” على موقع ” لينكد إن ” : هنا
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