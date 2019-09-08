وظيفة إدارية شاغرة بالشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية الإستثمارية لإعادة التدوير باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس ، وذلك للعمل بمقر الشركة بالرياض، وفقاً للتفاصيل التالية :

المسمى الوظيفي:

– أخصائي أول تطوير المنظمة (Organization Development Senior Specialist).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) أو ما يعادلها.

3- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال الموارد البشرية.

4- شهادات مهنية في مجال الموارد البشرية، مثل (CIPD ،SHRM).

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بالفعل بدءً من اليوم الأحد الموافق 8/9/2019 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب ” على موقع ” لينكد إن ” : هنا