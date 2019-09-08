اللب الأبيض يحمي الرجال من العقم

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يحتوي اللب الأبيض على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للإنسان، حيث يقلل من فرص الإصابة بالأورام السرطانية، خاصةً سرطان البروستاتا، والرئة، والقولون، والثدي بعد انقطاع الطمث عند السيدات.

ويقلل اللب الأبيض من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساهم في خفض نسبة السكر المرتفع إلى مستوياته الطبيعية بالدم، وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لمرضى السكري، مثل مضادات الأكسدة والمغنيسيوم والألياف.

ويساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، لأنها تعمل على ضبط السكر بالدم، كما يعد الاختيار الأمثل للرجال، لاحتوائه على الزنك الذي يعمل على تحسين جودة الحيوانات المنوية، والتقليل من خطر الإصابة بالعقم.