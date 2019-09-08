بالفيديو.. مواطنون يتخلصون من ذئب هاجمهم في رحلة برية
كشف أحد المواطنين، عن قتل ذئبًا هاجمهم أثناء رحلة برية على طريق تبوك- ضبا، حيث قبل خلودهم للنوم تفاجؤوا بالذئب يهاجمهم؛ فقتلوه دهسًا بالسيارة دفاعًا عن أنفسهم.
وأوضح المواطن تفاصيل تلك الواقعة، في مقطع فيديو مؤكدًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في الأماكن الصحراوية التي قد يواجهون فيها مخاطر بعض الحيوانات مثل الذئاب المفترسة أو الزواحف السامة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82072 ] نشر منذ 38 دقيقة
الموذي يقتل ..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 28456 ] نشر منذ 25 دقيقة
الحمد لله على السلامه