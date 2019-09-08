بالفيديو.. مواطنون يتخلصون من ذئب هاجمهم في رحلة برية

محمود البلوي(صدى):

كشف أحد المواطنين، عن قتل ذئبًا هاجمهم أثناء رحلة برية على طريق تبوك- ضبا، حيث قبل خلودهم للنوم تفاجؤوا بالذئب يهاجمهم؛ فقتلوه دهسًا بالسيارة دفاعًا عن أنفسهم.

وأوضح المواطن تفاصيل تلك الواقعة، في مقطع فيديو مؤكدًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في الأماكن الصحراوية التي قد يواجهون فيها مخاطر بعض الحيوانات مثل الذئاب المفترسة أو الزواحف السامة.