ادعى أنه من خدمة العملاء.. شاب يبتز فتاة بنشر صورها على فيسبوك 

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، حكما بحبس عامل بمحل موبايلات، لمدة عام، بتهمة ابتزاز الفتاة؛ بعد سرقة حساباتها الإلكترونية، وتعويضها مدنيًا 100 ألف وواحد جنيه.

وفي التفاصيل، تلقت الفتاة، اتصالا من رقم مجهول منذ عامين، وزعم أنه من خدمة العملاء، حيث طلب منها الرقم القومي، وبياناتها للتحديث.

وأوضحت الفتاة: “ مجاش في بالي إنه بيكذب وفعلاً اديته البيانات، وبعد ساعة بالظبط حساباتي كلها وقفت، وحتى الشريحة سرقها، وعمل (هاك) على كل حاجة ”.

وأبانت: “ جاب رقمي الجديد، ولما عرف إني عملت محضر طلب كروت شحن بـ 15 ألف جنيه، ولما رفضت، بدأ ينشر صوري على صفحات صحابي على (فيس بوك) ويكتب تعليقات خادشة ومُهينة، الأمر اللي وصل إني سبت خطيبي ”

ولفتت إلى أنه عقب البلاغ في مباحث الإنترنت وتتبع الأجهزة التي قامت بفتح حسابها، تبين أن الجاني من الجيزة، وبالفعل جرى القبض عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2018، ومن ثم تحول للجنايات في 18 يناير 2019.