تحذير.. آيفون أخطر جهاز على حياتك الشخصية

وكالات(صدى):

كشف خبراء أمنيون بمشروع ” زيرو ” التابع لجوجل عن تعرض الآلاف من مستخدمي هواتف آيفون للإختراق اسبوعياً من خلال برامج تجسسية .

وأكد الخبراء أن جميع معلومات هؤلاء المستخدمين لدى ” هاكرز ” سواء صور أو جهات إتصال أو رسائل أو شئ آخر ، وذلك نتيجة لزيارة موقع ملوث يخترق الهاتف ببرنامج تجسسي بمجرد الدخول إليه .

وقال الباحثون أنه تم إخطار ” آبل ” بهذه المشاكل وبالفعل حدثت نظام تشغيل ” آي أو إس ” والذي كان الأكثر إختراقاً ، مطالبين بضرورة تأكد المستخدم من تنزيل أحدث نسخة .

ويمكن التأكد من نسخة البرنامج عبر فتح تطبيق الإعدادات واختيار الإعدادات العامة ثم الضغط على خيار تحديث البرنامج .

ومع ذلك فإنه يجب الحذر من دخول أي موقع ملوث لإحتمال توفر مدخل جديد للبرامج التجسسية التي يطورها ” الهاكرز ” يوم بعد الآخر .