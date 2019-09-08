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تحذير.. آيفون أخطر جهاز على حياتك الشخصية

تحذير.. آيفون أخطر جهاز على حياتك الشخصية
وكالات(صدى):

كشف خبراء أمنيون بمشروع ” زيرو ” التابع لجوجل عن تعرض الآلاف من مستخدمي هواتف آيفون للإختراق اسبوعياً من خلال برامج تجسسية .

وأكد الخبراء أن جميع معلومات هؤلاء المستخدمين لدى ” هاكرز ” سواء صور أو جهات إتصال أو رسائل أو شئ آخر ، وذلك نتيجة لزيارة موقع ملوث يخترق الهاتف ببرنامج تجسسي بمجرد الدخول إليه .

وقال الباحثون أنه تم إخطار ” آبل ” بهذه المشاكل وبالفعل حدثت نظام تشغيل ” آي أو إس ” والذي كان الأكثر إختراقاً ، مطالبين بضرورة تأكد المستخدم من تنزيل أحدث نسخة .

ويمكن التأكد من نسخة البرنامج عبر فتح تطبيق الإعدادات واختيار الإعدادات العامة ثم الضغط على خيار تحديث البرنامج .

ومع ذلك فإنه يجب الحذر من دخول أي موقع ملوث لإحتمال توفر مدخل جديد للبرامج التجسسية التي يطورها ” الهاكرز ” يوم بعد الآخر .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 82066 ] نشر منذ 26 دقيقة

وشوا الموقع الملوث .. مثل ايش …………؟؟؟

.. فهمونا جزاكم الله خير ، انا لا استخدم آي فون ، من بعد النوكيا استخدم ون بلس ،،

,, لكن اعرف من يستخدمه ، فأحذره ..

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